「樺達奶茶」創辦人猝逝 備料到深夜不排除過勞

2017-03-10 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕知名飲料「樺達奶茶」茶飲店創辦人陳月枝，傳出上個月底疑似過勞於洗澡時猝死，消息近日曝光。

據《三立新聞》報導，陳月枝上個月底備料直到深夜，隔天上班時員工發現老闆娘還沒下來，上樓查看才發現她倒在浴室已經死亡，不排除是過勞猝死。消息傳出，令鄰居相當震驚。

陳月枝年輕時往來港台，1982年創立樺達奶茶，獨特的口感風靡一時，從高雄擴展到全台12家分店，全都是直營店。陳月枝的3個孩子因事業分店沒有同住，對創辦人猝逝相當低調，飲料店的一切營運也維持正常。