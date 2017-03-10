政大：周泓旭非吳思華指導生 不影響未來招收中生

2017-03-10 12:33

〔記者林曉雲／台北報導〕政大企管所中生周泓旭因涉間諜案今早被收押，教育部主秘陳雪玉受訪時表示，教育部對此並不知情，剛才接到訊息，教育部正向政大校方進一步了解相關情形，但重申兩岸學校交流，須本於對等互惠的原則進行。

政大校方對於企管所學生周泓旭涉間諜案也表示不知情，政大主秘王文杰今早受訪表示，發生此事，他覺得很訝異，今早是被媒體詢問時才知道，初步了解，周泓旭是在101學年度進入政大企研所，是第二屆中生入學，在105年7月31日畢業，根據學校生僑組了解，周在校期間表現正常，看不出異狀，因周的同屆學生去年畢業後已陸續離境返家，為什麼周泓旭還留在台灣，政大校方也覺得奇怪，要由入出境相關單位說明。

去年5月20日政黨輪替後，前教育部長吳思華回到政大企管所任教，周泓旭當時仍是政大企管所學生，檢調追查發現，周泓旭欲吸收中央級部會官員，政大對此已有初步了解，政大主秘王文杰表示，周泓旭的指導教授是黃秉德，並非前教育部長吳思華，也與國關中心無關。教育部對此將進行深入了解。

王文杰指出，政大一年約招收80多位中生，如果司法單位查證屬實，周泓旭與到政大求學的目的不吻合，已違反國家安全界限，也呼籲中國當局不要透過學生作間諜，對兩岸關係也不是良性發展，周是偶發個案，不影響政大招收中生一事。