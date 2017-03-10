失火長照中心爆出違規使用 聯合稽查無作用？

2017-03-10 12:21

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市龍潭區私立愛心長期照顧中心今天清晨大火，造成4死13傷慘劇；對於愛心長期照顧中心，桃園市政府雖然每年都會不定期進行稽查，只是每次稽查都在1樓的營業範圍，2樓的違規營業如同灰色地帶，根本無人稽查、把關，這次火災也燒出違規使用的問題。

社會局副局長鄭貴華表示，針對立案的長照中心，社會局每年會不定期稽查，此外，也會和消防、建管、衛生等單位進行聯合稽查，確保長照中心在人力、消防設施、食安等方面都符合規定，但稽查範圍僅限於營業登記範圍。

鄭貴華說，以私立愛心長期照顧中心為例，2樓雖然是違規營業場所，但仍屬於私人住家範圍，除非社會局接獲檢舉，才能以專案方式進行稽查。

鄭貴華也建議，民眾尋找長照中心時，除合法立案，最好要求查看立案證明，確認核定的營業範圍，如果安置的地點不在營業範圍內，代表違規使用，可向社會局提出檢舉。