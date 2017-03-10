刻意隱瞞？失火照顧中心僅1樓立案、卻延伸2樓

桃園市私立愛心長期照顧中心今天清晨發生大火，造成4死13傷。（記者李容萍翻攝）

2017-03-10 09:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市私立愛心長期照顧中心今天清晨發生大火，造成4死13傷慘劇，據悉，該照顧中心於103年6月12日立案，屬於合法機構，不過，立案登記處為1樓、可收容22人，但卻業者私自延伸到2樓，1樓收容21人，2樓又多收容16人，疑有違規使用且超收15人的情況，今天起火處於2樓。

消防局表示，是否違規使用由社會局認定，依據安檢紀錄，去年9月2日消防安檢，1樓室內消防栓檢查不合格，10月2日複檢合格。消防人員透露，過去到該照顧中心進行安檢，都在1樓部分，直到今天才發現業者在2樓也有使用，懷疑業者之前有所隱瞞。