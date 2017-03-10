龍潭長照中心大火 4人葬身火窟

龍潭一家長期照顧中心清晨發生火警。（記者李容萍翻攝）

2017-03-10 06:32

［記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市龍潭區龍元路私立愛心長期照護中心，今天清晨5點5分，2樓突然竄出火苗，照護中心安置多名行動不便的長者，桃園市消防局獲報派遣超過百名人員趕往救援，分別在2樓救出17人，其中1人為看護，分別送往國軍醫院及壢新醫院，有4人到院前已死亡，4人都住在同一間，是否為起火處仍待火調科調查。

火警發生時消防局接獲多通報案電話，指稱照護中心有火焰冒出，消防人員趕抵後約15分鐘將火勢控制，火勢於5點35分熄滅，初步研判起火處在2樓，2樓共有4間房間，每間安置4名長者，消防人員救出17人，包括1名看護，看護因吸入過多濃煙嗆傷，有4名長者已無生命跡象，當場死亡。

據了解，4名死者都是男性，另獲救13人為7男6女，死傷者資訊及起火原因等仍待進一步調查釐清。（07：29更新）

大批警消到場搶救。（記者李容萍翻攝）

龍潭一家長期照顧中心清晨發生火警。（記者李容萍翻攝）

大批警消到場搶救。（記者李容萍翻攝）

大批警消到場搶救。（記者李容萍翻攝）

龍潭一家長期照顧中心火警，一度多人受困。（記者李容萍翻攝）