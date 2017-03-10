龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
2017-03-10 06:32
龍潭一家長期照顧中心清晨發生火警。（記者李容萍翻攝）
［記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市龍潭區龍元路私立愛心長期照護中心，今天清晨5點5分，2樓突然竄出火苗，照護中心安置多名行動不便的長者，桃園市消防局獲報派遣超過百名人員趕往救援，分別在2樓救出17人，其中1人為看護，分別送往國軍醫院及壢新醫院，有4人到院前已死亡，4人都住在同一間，是否為起火處仍待火調科調查。
火警發生時消防局接獲多通報案電話，指稱照護中心有火焰冒出，消防人員趕抵後約15分鐘將火勢控制，火勢於5點35分熄滅，初步研判起火處在2樓，2樓共有4間房間，每間安置4名長者，消防人員救出17人，包括1名看護，看護因吸入過多濃煙嗆傷，有4名長者已無生命跡象，當場死亡。
據了解，4名死者都是男性，另獲救13人為7男6女，死傷者資訊及起火原因等仍待進一步調查釐清。（07：29更新）
大批警消到場搶救。（記者李容萍翻攝）
龍潭一家長期照顧中心清晨發生火警。（記者李容萍翻攝）
大批警消到場搶救。（記者李容萍翻攝）
大批警消到場搶救。（記者李容萍翻攝）
龍潭一家長期照顧中心火警，一度多人受困。（記者李容萍翻攝）
龍潭一家長期照顧中心火警，一度多人受困。（記者李容萍翻攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 股匯雙殺 台幣貶破31大關
- 配現金股利 南亞科1.5元、南茂1元
- 姬蝴蝶蘭 成就台灣蘭花王國美譽
- 《2017秋冬男裝週》7
- 經典賽》警察廳教頭曾評台打線史上最弱 數據證明他錯了
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 輸球不是壞事 林琨笙：國球不等於贏球
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 《國際現場》南韓免稅店 爭取中東客源
- 中常會通過提高黨代表參選門檻 洪秀柱先前退讓 昨轉「憤怒」
- 洪秀柱訪議會 市長人選議員屬意柯P模式
- 《2017秋冬男裝週》8
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 《2017秋冬男裝週》13
- 礦工醫院院長 劉立仁愛唱聲樂
- 5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
- 藥害台灣！ 衛福部長：冠脂妥偽藥 原料來自中國
- i8拉貨增溫 環宇、宏捷科營收上衝
- 香蕉大樂透開展 見證轉型正義
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆
- 川普38個商標申請 中國一次批准
- 尼泊爾巴士衝出道路撞毀 至少24死
- 私校賺很大 學子盼降學費
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 大坑步道缺公廁 名人也得「野外解放」
- 經典賽》多今先戰加 老馬搶頭彩
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
- 節水破功 水費調漲用量反增
- 想參選就回家… 幕僚開口了
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《2017秋冬男裝週》11
- 宜科第2家自建廠房 宜鼎動土
- 盧廣仲31歲單身 老爸憂斷香火
- 《2017秋冬男裝週》18
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分