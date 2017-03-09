女模命案》梁女遭網路霸凌 李茂生讚提告：兩萬多位金主
2017-03-09 11:09
〔即時新聞／綜合報導〕捲入陳姓外拍女模命案的梁思惠，6日因事證不足獲釋，先前在她臉書上留言開罵的網友，因怕被告求償，趕緊刪除留言致歉。媒體報導，若梁女提告，至少可獲賠6億。對此，台大法律系教授李茂生表示，「為了這個社會，吉吧。」
李茂生於臉書撰文指出，他花費多年才養了兩三個金主，但梁女僅花數日就蒐集到兩萬多位金主，且其中不乏數名超大金主，讓他感到心裡不是滋味，直呼「真的是人比人氣死人」。李茂生表示，大家都說司法不公，「所以被以可能科處死刑的嫌疑而羈押在看守所一事，應該是非常難受、可怕、冤屈的經歷。打死我也不願意遭到這般的待遇」。
李茂生以徐自強案9度判死，最後無罪定讞，至今尚未要求刑事補償為例，表示也許當事人目前仍在考慮是否提告，然而，這裡面有許多顧慮，僅當事人才知道，外人無法置喙。李茂生也感嘆，「但是太過於「良善」一事，是不可能翻轉世態的，也只有『墮落（這個真的需要勇氣）』，讓大家都沈入谷底後，腳踩著地獄，這樣才有可能衝到『非人（超人）』的境界」，因此他建議梁女，「為了這個社會，吉吧」。
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