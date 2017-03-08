中和200年廣濟宮前大火 差點毀了古蹟

廣濟宮前燒起熊熊大火。（記者徐聖倫翻攝）

2017-03-08 22:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕200年宮廟險付之一炬！今晚間10時許，新北市中和區中和路廣濟宮前1片招牌突然起火燃燒，廣濟宮前熱鬧車水馬龍，許多民眾駐足，直說「這火也太大」。消防人員迅速趕抵，火勢未延燒，燃燒面積僅3坪，初步研判是電線走火導致。

中和廣濟宮開基約在清朝雍正年間，至今超過200年的歷史，當地居民稱之為「中和大廟」、「中和廟口」，為當地歷史悠久的廟宇，除了供奉開漳聖王，另供奉天上聖母、觀音佛祖、文昌帝君、註生娘娘、福德正神等，各地信徒絡繹不絕。