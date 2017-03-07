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高市深夜驚傳死亡車禍 1死4傷

2017-03-07  23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區今晚10時許，驚傳1起死亡車禍，造成1死4傷，全案警方調查中。

高市1名洪姓機車騎士今晚10時許，沿著鳳林路大寮往鳳山方向，疑逆向穿越雙黃線，騎到對向車道，與1部休旅車發生擦撞，隨後如保齡球般，碰撞4部機車，造成3男1女受傷送醫。

警方據報到場採證，洪男當場慘死，所幸4人僅受皮肉傷，沒有生命危險。

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  • 警方封鎖現場採證。（記者陳文嬋攝）

    警方封鎖現場採證。（記者陳文嬋攝）

  • 洪男逆向撞上休旅車造成1死4傷的死亡車禍。（記者陳文嬋攝）

    洪男逆向撞上休旅車造成1死4傷的死亡車禍。（記者陳文嬋攝）

  • 警方到場勘驗。（記者陳文嬋攝）

    警方到場勘驗。（記者陳文嬋攝）

  • 傷者手部嚴重扭傷。（記者陳文嬋攝）

    傷者手部嚴重扭傷。（記者陳文嬋攝）

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相關關鍵字： 休旅車 機車 死亡車禍 逆向 騎士
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