高市深夜驚傳死亡車禍 1死4傷

2017-03-07 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區今晚10時許，驚傳1起死亡車禍，造成1死4傷，全案警方調查中。

高市1名洪姓機車騎士今晚10時許，沿著鳳林路大寮往鳳山方向，疑逆向穿越雙黃線，騎到對向車道，與1部休旅車發生擦撞，隨後如保齡球般，碰撞4部機車，造成3男1女受傷送醫。

警方據報到場採證，洪男當場慘死，所幸4人僅受皮肉傷，沒有生命危險。