李宗瑞案將拍成電影？ 法界：對被害人很殘忍
2017-03-07 23:27
〔記者楊國文／台北報導〕富少「李宗瑞」性侵、偷拍多位被害女子，此性侵相關性愛影片散布極廣，甚至還流傳至歐美等地，沒想到日前還傳出中國導演魯宗岳打算拍攝「李宗瑞」電影，高等法院法官批評「對這些被害人而言，真的很殘忍！」，李宗瑞律師轉述，李認為選這個題材「真的是很過分」，必要時將採取法律行動，阻止相關人士詆毀名譽。
李宗瑞性侵等案，李已因性侵、偷拍5女，遭判20年徒刑定讞服刑中，高院更一審今天又以他性侵9女，重判他總刑期39年2月徒刑，換句話說，被認定遭性侵的被害女子達14人之多，卻在此時傳出有中國導演擬以李宗瑞為題材拍成電影，引起不小爭議。
高院更一審不否認日前即聽說此事，也收到被害人寄來《李宗瑞》一片的剪報，但不便表示意見，多位高院法官聞訊直言「無異是在被害人傷口上灑鹽，真差勁」，甚至批評「這是二度傷害，真的很殘忍」、「太不道德了」。
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