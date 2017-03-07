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冷氣團提升為強烈冷氣團 北部低溫下探11度 購併漢微科財顧涉內線交易 4人遭強制處分
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購併漢微科財顧涉內線交易 4人遭強制處分

邱慧平等9人今晚陸續被移送北檢，同案被告彭健豪、蘇姵萱、知名股市金主史金生等3人，訊後分別被依違反證券交易法，諭令100萬至300萬元交保，並分別遭限制住居或出境等強制處分；第4名被告謝志強，訊後則被限制出境、出海及住居，未被諭令交保。（記者錢利忠攝）

2017-03-07  23:04

〔記者錢利忠／台北報導〕荷商艾司摩爾（ASML）去年委託瑞士信貸為財務顧問，以千億元購併台股股后漢微科；台北地檢署獲報，瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，涉於重大訊息發布前，透過人頭內線交易，擬制獲利2100萬元，邱女等9人今晚陸續被移送北檢，同案被告彭健豪、蘇姵萱、知名股市金主史金生等3人，分別被依違反證券交易法，諭令100萬至300萬元交保，並分別遭限制住居或出境等強制處分；第4名被告謝志強，訊後則被限制出境、出海及住居，未被諭令交保。

今晚8點多，邱慧平被移送北檢，面對記者追問是否冤枉，她未回應。邱女丈夫許耀仁則於今晚7點多被移送北檢，也未發一語，2人仍在等候庭訊中。

台灣去年出現史上最大宗的4大購併案，包括鴻海收購夏普、美光收購華亞科、日月光與矽品合組控股公司、荷商艾司摩爾收購漢微科等；邱慧平領軍的團隊，一口氣就拿下日矽案、ASML購併漢微科等2案委託。

去年6月16日，漢微科召開重大訊息記者會，董事長許金榮親自宣布與ASML簽署股分轉換契約，由ASML斥資約1千億元，以每股1410元現金收購漢微科在外流通全數股份；此交易案經公平會及投審會通過，於去年第四季完成收購。

檢方獲報，去年5月24日至6月15日間，受ASML委任擔任此起收購案財顧的邱慧平，涉嫌於6月16日重大訊息公布前，利用親友等人頭帳戶進行內線交易，擬制獲利約2100萬元。

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