兒染毒母大義滅親報警 兒求情母竟這樣回他…

2017-03-07 20:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕劉姓男子吸毒成性，劉母不忍見兒無法自拔，大義滅親向警舉報兒子吸毒，新興警方上門查緝，劉男大叫「放開我」！並請老母向警方求情，劉母難過、憤怒地回兒子「不戒！就抓去關」。

劉男（29歲）沾染毒癮後，性情大變，積蓄全花在買毒上，勒戒後仍不聽老母苦勸，經常躲在屋內吸毒，母親失望之餘，無奈做出大義滅親決定，希望給兒子當頭棒喝，改掉害人的毒癮，更希望助警將藥頭、毒友一網成擒，阻斷埋伏兒子身邊的誘因。

警方查出劉男已婚，育有一子，染毒後竟成啃老族，平日與母親同住，因誤交毒友染毒，去年吸毒曾被逮送去勒戒，也丟了餐廳打工的工作，妻憤而帶著孩子離去，劉男於今年2月勒戒後，仍死性不改，把母親給的生活費拿去買毒，母親得知兒子遭毒害沉淪，老淚縱橫。

警方今天表示，劉母又見兒子在屋內吸毒，憤而報警大義滅親，引導員警進入屋內搜毒，劉男見員警突然出現家裡，驚嚇不已，企圖把毒品丟出窗外被警方制止，手中的拉K吸管掉落，他請一旁拭淚的老母向警方求情，老母一度猶豫欲求情，但想起兒子荒唐行徑，無奈地回了兒子：「不改，就抓去關」，警方訊後將他依毒品罪嫌送辦。

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