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離譜！中國婦在台逆向開車 竟還怨別人車子逆向

朱女的銀色座車（右側）逆向行駛與正向行駛的藍小客車（左側）撞上肇禍。（記者王俊忠攝）

2017-03-07  19:02

〔記者王俊忠／台南報導〕嫁到台灣來的中國朱姓女子，日前在南市邊開車、邊講電話，竟把車子開到對向車道，一路逆向開了約2、3百公尺，對向車道的來車紛紛閃避她，她竟絲毫不察、還在電話裡抱怨說「有一輛車子逆向，不知道在幹嘛？」。離譜逆向、開車講手機的過程被自己車上行車記錄器「全都錄」。

據警方了解，這名30餘歲的朱姓中國新娘，嫁到台灣多年，已取得我國身分證與駕照，她5日（週日）中午開車載家人到東區市立文化中心附近吃飯，當她獨自開車找停車位，從中華東路三段巷內開車出來左轉中華東路，竟然把車子直接開進對向車道，明顯逆向行駛，但她自己渾然不知，一路逆向開了約2、3百公尺。

朱女車上行車記錄器顯示多輛對向車子看到朱女逆向車，紛轉向路旁閃躲；她還一邊講電話說「有一輛車子逆向，不知道在幹嘛？」，一輛疑跟著黃色計程車較近的藍色小客車，突然看到朱女座車，來不及閃躲，迎面撞上朱車，釀成車禍。

警方獲報到場調查，市警一分局文化派出所長徐源堂表示，朱女逆向行車，交通罰責是600元到1800元罰款，已開出罰單；邊開車、邊拿手機講電話是3000元罰款。雖然行車記錄器錄音有聽到朱女開車時在講電話，但必須查證朱女開車時是否有拿手機講電話，這部分需進一步調查。

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  • 朱女座車行車記錄器錄下自車逆向撞上藍色小客車（左側）的過程。（記者王俊忠翻攝）

    朱女座車行車記錄器錄下自車逆向撞上藍色小客車（左側）的過程。（記者王俊忠翻攝）

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