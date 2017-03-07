永采違法事實明確 勞工局今開出100萬元罰單

2017-03-07 17:27

〔記者蘇金鳳、張菁雅／台中報導〕針對永采烘焙坊與實習生及員工間的勞資糾紛案，中市勞工局今天表示，調查違法事實明確，依法通知業者陳述意見後，今日開出100萬元罰單並送達業者；也對昨天業者未出席且撤回調解，提出譴責。

勞工局並表示，先前前往稽查時已告知永采烘焙坊資遣勞工的相關規定，並提供試算資遣費用。而永采烘焙坊日前已向勞工局資遣通報9名勞工，並將於3月11日及21日正式資遣，勞工局也將持續追蹤業者於4月10日前將勞工資遣簽收或劃撥證明依法通報市府，保障離職勞工權益。

勞工局表示，今年1月接獲永采烘焙坊申訴後，便派員前往稽查，發現業者涉溢扣工資，違反勞動基準法第22條、涉未給付加班費，違反第24條、超時工作，違反第32條、連續出勤，違反第36條及未給付國定假日加倍工資，違反第39條等規定。

勞工局調查違法事實明確，依法通知業者陳述意見後，今日開出100萬元罰單並送達業者。

至於業者停業期間的在職員工應依法完成資遣部分，也將持續督導，並協助員工轉業。

另外，自101年迄今，勞工局已受理6件該業者的勞資爭議調解案，102年也曾因違反勞動基準法第24條規定，處罰在案。

由於業者過去5年來對勞工顯未善盡照顧義務，並有多次違法紀錄，甚至連實習學生也淪為受害勞工，加上勞工局實施勞動檢查及調解聯繫的過程，業者態度並無積極改善之意，綜合上述理由，勞工局依法重罰100萬元，希望督促業者檢討。

由於業者已對外公告停業，為維護停業期間在職勞工權益，勞工局已督促業者依法給付工資、加班費、資遣費及進行資遣通報等。

由於勞工局原訂昨日召開第二次調解會議，但業者卻未出席並無故撤回調解，導致協商不成立，勞工局譴責業者此一態度，呼籲盡速出面解決爭議。