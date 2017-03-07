金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍

火警現場全面燃燒，裡面發現兩名死者。（記者吳昇儒翻攝）

2017-03-07 00:53

〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕新北市消防局昨日深夜接獲民眾報案指出，金山區環金路某平房冒出火光，立刻派遣第六大隊前往救援。今日凌晨零時12分將火勢順利撲滅後，卻發現有兩具焦屍。調查發現男性死者為93歲的呂翁，另一具女性遺體則為呂翁的郭姓同居人，現年83歲。消防隊員進行殘火處理後，將請火調人員前往採證，釐清起火原因。

消防隊員指出，燃燒的房屋為一樓平房，趕抵現場時已經全面燃燒，燃燒面積約20坪，發現遺體時，已經明顯死亡。

相關影片︰（受訪者為金山消防分隊小隊長邱豐洲）