降血脂藥冠脂妥偽藥案 陳姓盤商30萬交保
2017-03-05 19:26
〔記者王定傳／新北報導〕為追查降血脂冠脂妥偽藥情形，新北地檢署與台北市調查處、新北市政府警局刑事警察大隊組成專案小組，今火速將醫技系畢業、涉嫌製造偽藥的42歲潘姓男子及35歲的陳姓盤商等人帶回釐清，並在新北市汐止區一處民宅發現偽藥工廠，查扣機具，複訊後檢方諭令陳男30萬元交保，潘男還在偵訊中。
檢方接獲食藥署通報市面上販售的冠脂妥®（Crestor 10mg）膜衣錠盒裝（批號為MV503）疑似有偽藥，隨即指派主任檢察官廖先志、檢察官莊勝博、郭逵指揮偵辦，並與台北市調查處、新北市刑大組成專案小組，今火速約談潘男、陳男等人。
陳男步出地檢署後喊冤說，對方交給他時宣稱是真藥，他自己也被騙是受害者。
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