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睹物思人 遭害女模姊看「蛋黃哥」懷念妹妹

姊姊發臉書動態緬懷妹妹。（翻攝自被害人姊姊臉書）

2017-03-05  20:20

〔記者鄭景議／台北報導〕蛇蠍女梁思惠與男友程宇涉嫌設局虐殺陳姓女模，陳姓女模的姊姊平時與自己妹妹感情十分好，在陳姓女模失蹤後，姊姊曾48小時沒闔眼尋找妹妹，最後得知妹妹不幸遇害，悲痛萬分，今日在臉書上找出妹妹去年的IG動態，動態上妹妹表示看到姊姊最喜歡的頑皮豹，就會想起姊姊，姊姊也說：「我也有你愛的蛋黃哥，我只能天天看著它想著妳」

陳姓女模在去年曾發IG表示，「每次看到頑皮豹就會想到我姊，所以就選了一個頑皮豹的鑰匙圈吊飾，搭配很多小飾品 整個豪（好）可愛啊，客製化鑰匙圈，很多種小飾品任自己挑選，打造獨一無二的只屬於自己的鑰匙圈，太酷了！」

陳姓女模的姊姊也在凌晨發出動態，標記自己與妹妹，表示：「我也有你愛的蛋黃哥，我只能天天看著它想著妳......」，兩人姊妹情深，讓網友看了十分不忍，紛紛湧入回應鼓勵陳姊：「老天爺很不公平，好人都不長命」、「我不知道妳妹妹是誰，但這樣的事發生，真的很難過好心疼她，妳要勇敢」、「要堅強哦！會沒事的～」、「走出悲傷，妳要代替妹妹走完接下來的人生道路，活出更精彩的人生！」

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  • 陳姓小模曾經發動態表示喜歡蛋黃哥。（翻攝自被害人臉書）

    陳姓小模曾經發動態表示喜歡蛋黃哥。（翻攝自被害人臉書）

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相關關鍵字： 命案 女模 梁思惠 睹物思人 程宇 虐殺 蛋黃哥
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