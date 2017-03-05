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女模姊悲痛發文：「我還不想相信，妳永遠不在了......」

2017-03-05  20:15

〔記者鄭景議／台北報導〕蛇蠍女梁思惠與男友程宇涉嫌虐殺陳姓女模，陳姓女模的姊姊和妹妹感情融洽，她在妹妹失蹤後，曾48小時沒闔眼尋找妹妹，妹妹卻遭到這對惡毒情侶殺害，陳姊得知消息後悲痛萬分，4日在社群Instagram（IG）放上自己跟妹妹的對話擷圖，表示：「我還不想相信，妳永遠不在了......。」

陳姊4日凌晨在IG上表示，看我們前陣子開心的對話，「我還不想相信，妳永遠不在了......，前陣子還跟你吵架，但因為每次都是我找你和好，這次就跟妳賭氣，想等你來找我⋯，我沒想過這一等就是永遠⋯」，對於在案發前與深愛的妹妹小有爭吵，顯然十分後悔。

陳姊還說，「我一直都還記得我還欠你一份禮物，還想問你想要什麼？現在我連問都問不到了⋯；現在⋯，只要想到當時的妳會有多害怕，我的眼淚就止不住，我不想連妳的份一起活下去，我只想你跟我一起活下去，和以前一樣愛吵又愛好......。」

對於陳姊發表如此令人痛心的動態，網友也給予溫暖的回應，紛紛表示：「要堅強活下去才對得起死去的妹妹，加油」、「很難過，加油」、「你已經盡力保護妹妹。妹妹知道你會很勇敢的活下去」、「加油！連妹妹的份一起堅持下去 ！姊姊很棒了！代替妹妹好好孝順爸爸媽媽」。

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  • 姊姊在IG發文弔念妹妹。（翻攝自當事人IG）

    姊姊在IG發文弔念妹妹。（翻攝自當事人IG）

  • 網友紛紛湧入給予溫暖回應。（翻攝自當事人IG）

    網友紛紛湧入給予溫暖回應。（翻攝自當事人IG）

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