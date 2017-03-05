二手換物遭詐 15K單眼換來百元蠟筆

2017-03-05 12:59

〔記者曾健銘／新北報導〕知名手機APP「Swapub」號稱亞洲第一名交換平台，主打用不到的二手物品丟上網即可做等價交換，推出後即大獲好評，新北市三重區31歲何姓男子，日前透過APP與17歲宋姓女賣家達成協議，以1台價值約1萬5000元的Canon單眼相機、iPhone5C與對方交換iPhone7、iPad2，沒想到寄出後卻僅換來1盒12色蠟筆，讓他氣得告上警局。

據了解，上個月24日，何男在APP上看見宋女想用iPhone7、iPad2以物易物，他打算用Canon單眼相機、iPhone5C與對方交換，私訊達成協議後各自寄出物品，原本滿心期待「開箱」的何男，收到物品後卻當場傻眼，原本約定好的iPhone7、iPad2竟變成1盒價值不到200元的蠟筆。

何男事後致電對方，宋女卻拖推「那是朋友寄的」，最後還關閉臉書搞失蹤；何男將此事PO上網詢問，發現宋女已是累犯，遭她詐騙的網友不只一人，最後決定報警求助。警方表示，宋女行徑恐已涉及詐欺罪嫌，日前已受理完成報案並約談宋女，但她至今仍未到案。