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降血脂冠軍藥爆出有假的 新北檢分案追流向

2017-03-04  19:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕降血脂冠軍藥物「冠脂妥」爆出有偽藥在市面上流通，食品藥物管理署將案件移送新北地檢署偵辦，新北檢目前已分案，交由民生組檢察官莊勝博進行偵辦、了解，檢方將追查這批偽藥流向與數量。

食藥署今天傍晚召開記者會，表示有一批編號「MV503」的冠脂妥經確認是偽藥，這項訊息是前天由「台灣阿斯特捷利康」公司通報，啟動稽查後確認是偽藥，因此移請新北檢偵辦。

冠脂妥是非常常見的降血脂藥物，是去年健保署統計最常用的藥品。

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  • 降血脂冠軍藥物「冠脂妥」爆出有偽藥在市面上流通，食品藥物管理署將案件移送新北地檢署偵辦，新北檢目前已分案。（資料照，記者陳慰慈攝）

    降血脂冠軍藥物「冠脂妥」爆出有偽藥在市面上流通，食品藥物管理署將案件移送新北地檢署偵辦，新北檢目前已分案。（資料照，記者陳慰慈攝）

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