降血脂冠軍藥爆出有假的 新北檢分案追流向
2017-03-04 19:19
〔記者陳慰慈／新北報導〕降血脂冠軍藥物「冠脂妥」爆出有偽藥在市面上流通，食品藥物管理署將案件移送新北地檢署偵辦，新北檢目前已分案，交由民生組檢察官莊勝博進行偵辦、了解，檢方將追查這批偽藥流向與數量。
食藥署今天傍晚召開記者會，表示有一批編號「MV503」的冠脂妥經確認是偽藥，這項訊息是前天由「台灣阿斯特捷利康」公司通報，啟動稽查後確認是偽藥，因此移請新北檢偵辦。
冠脂妥是非常常見的降血脂藥物，是去年健保署統計最常用的藥品。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 梁思惠稱不在場 檢警找到關鍵證據打臉！
- 電信公司打電話來說要退費 小心是詐騙！
- 為找雙胞胎妹妹48小時沒闔眼 姊痛哭「沒能救回她」
- 神偷！女子包包不離身 接著就不見了
網友回應
熱門新聞
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 讓阿姨看陰莖是否長大了… 中國性教育課本惹議
- 小行星命名 「宜蘭」喜入星河
- 美國務院點評台灣勞動環境：「超時工作很常見」
- AV女神三上悠亞7日登台 自爆處女作片酬高得驚人
- 西部7縣市空品警戒 高雄幾乎全區「不良紅」！
- 桃園航空貨運園區樁位測量 3日起公告30日
- 金正男暗殺案北韓嫌犯 獲釋後先飛往北京
- 才說蔣有政治責任...馬英九改稱「蔣中正功大於過」
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 獨家》中生研修承諾書 這些大學都簽了...
- MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
- 酷斃啦！長榮航空彩繪機 給你滿滿的酷企鵝
- 俞正聲：與台「基層一線」加強交流
- 現身見面會？Jolin可以見到孔侑惹
- 台灣星巴克賣比日本貴！蔡阿嘎嚇呆...怒罵「憑什麼」
- （影音）VIXX隊長N透露完美男友條件 自爆這點最重要
- 斷水仍抽水 台糖六塊厝養豬場挨罰
- 泡沫或趨勢？專家看法兩極
- 日職》大引啓次雙響砲 松坂大輔先發3局失2分
- HBL》高苑、松山人氣夯！ 拖地正妹各自心有所屬
- 宋楚瑜前秘書 指責吳敦義牽拖親民黨
- 全家超商「攻頂」南山部落 宜縣最高
- 《觀察筆記》政治最前線
- 經典賽》對中職失3分 大王棒下亡魂則本昂大明「補考」
- 自由廣場》「新」台幣不是錢的問題
- MLB》下週一主場迎戰太空人 殷仔、朗神可望同場亮相
- 屏東枋寮肉鴨場確診H5N8 撲殺1456隻
- 安麗盃／寶島9金釵晉級 仍寫尷尬紀錄
- 思衛棄伸展台 磨5年拚當歌手
- 不能說自己是中國人 洪秀柱：這是好奇怪的事
- 滿天星聚集反同婚 挺同婚人士「路過」嗆聲
- 香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊
- 金手套頂二壘 林志祥完美演出
- 水銀路燈「落日」 桃園2.1萬盞換LED燈
- 東大體育系慶50週年 師生接力路跑
- 「這只是好萊塢B級片預算」 魏德聖10億拍「台灣三部曲」
- 竹縣首座毛小孩運動公園啟用 明辦造型選美賽
- 控告學生的成大教授 爭議性授課內容曝光！
- 《宜縣長之爭》陳歐珀宣布參選 江聰淵︰尊重
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：降血脂冠軍藥爆出有假的 新北檢分案追流向
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分