遭學生控性別歧視反提告 成大老師說話了

2017-03-03 18:00

〔記者王捷／台南報導〕去年成大開設通識「存在、愛戀，也瘋狂」，因為一名學生白黴菌（化名），認為教授對於性別有刻板印象，因此在臉書上PO出心得文引起討論，性平會也認為老師涉嫌性別歧視。但白黴菌同學今年收到老師對他提告，外界猜測老師不滿性平會裁決，才對學生提告，不過老師今日下午提出聲明，與性平會一點關係都沒有，是受到網路霸凌。

白黴菌去年認為部分老師發言不當，於是在臉書上PO文發表心得，後來，師生都受到性平會約談，性平會也決議老師在課堂上發言，涉嫌性別歧視，今年傳出授課老師寫自訴狀對白黴菌提告妨害名譽、恐嚇罪。一直都選擇沉默的老師，今日首次接受訪問，認為遭到網路霸凌。

成大老師認為，因為學生在臉書PO的文章還有網友的留言，讓他遭到部分人士誤解，也影響他的名譽，也有網友甚至在網路上留言，恐嚇要「他的雙腿用不著留著了」，所以才會提告妨害名譽與恐嚇。

老師認為，他們提起自訴，是希望維護講學自由，不希望講學內容被扭曲而傳佈，因白黴菌公開發表扭曲內容，而使老師不只名譽受損，還受到網路霸凌，老師為維護學術自由及自身權利，不得已才提自訴，提起自訴而不提告訴，是希望與白黴菌有面對面溝通的機會，提訴前就做好心理準備，儘速釐清事實。本案已進入司法程序，希望回歸法律層面，遏止網路霸凌。