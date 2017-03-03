持刀搶劫辯「對方主動給錢」 男遭重判7年2個月

2017-03-03 14:49

〔記者項程鎮／台北報導〕男子張天力前年除夕，持西瓜刀守候銀行提款機附近，持刀逼獨自提款的盧姓女子，交出已領的2萬2千元，盧女哀求「多少留點錢讓我過年」，張男還他2000元後逃逸，事後辯稱錢是對方主動給的，最高法院維持高等法院見解，依強盜罪判處7年2月徒刑確定。

判決指出，前年2月18日農曆除夕當天下午，張男開車到新北市三峽一家銀行ATM旁等候，見盧姓女子獨自領完錢，即持刀上前表示需要錢，不會傷害她，盧女交出2萬2千元後，張男見她一再哀求，遂返還其中2千元，並雙手合十說「對不起」後開車逃逸，警方調閱監視器畫面逮捕張男。

庭訊時，張男否認持刀威脅盧女，辯稱「我進去一句話都沒說，對方就主動把錢給我！」高院不採信張男辯詞，認為他雖然沒傷害盧女，但持刀行為本身具有高度危險性，已讓盧女心理受創，同時嚴重危害社會安全，仍重判7年2月徒刑，上訴後被最高法院駁回。