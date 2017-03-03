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台女遺失護照 私闖韓辦公室吃喝睡覺被逮

2017-03-03  12:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕1名26歲台灣女性私闖韓國私人辦公室，涉嫌侵入住居與竊盜，遭韓國警方逮捕並立案調查，但不予拘留。外交部表示，韓國警方並未限制該國人出境，我駐釜山辦事處正在協助代購機票返台。

韓國釜山警察今天表示，該名女性在3月1日晚間9時30分潛入韓國釜山某公寓內的辦公室，停留到次日上午11點。該辦公室正在裝修中，因此門並無上鎖。擁有該辦公室的公司指控，該名女子不僅潛入辦公室睡覺，也竊取了冰箱中的麵包和飲料。

根據韓國警察調查，該名台灣女子在2月21日持旅遊簽證入境，26日即自韓國飯店退房，現遺失護照。但警方同時確認該女子在25日時便曾闖入該辦公室。該女供稱，男友家在該辦公室旁，但門鎖上了才從辦公室進入。

外交部今回應表示，我駐釜山辦事處已分別與韓國警方和當事人在台灣的家屬取得聯繫，另因韓國警方表示並未限制該國人出境，故外館現正在協助她代購機票返國。

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  • 遭台女私闖之辦公室所在的大樓。（翻攝自Google街景）

    遭台女私闖之辦公室所在的大樓。（翻攝自Google街景）

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