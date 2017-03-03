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吸毒變運毒 毒蟲罪加一等

2017-03-03  10:49

［記者楊政郡／台中報導］23歲林姓男子沒有錢「拉K」，被藥頭利用來運送毒品，以免費獲得K他命及毒咖啡包為代價，慢慢陷入毒品深淵。在車上等候買家來取貨，警察因為他違規停車上前開單了解，意外在駕駛座上發現毒品，經驗尿發現他吸食二級毒品安非他命及三級毒品K他命，檢察官依運輸三級毒品罪起訴。

起訴書指出，藥頭「小偉」知道林男有吸食毒品習慣，而且手頭並不寬裕，可加以利用，105年8月27日晚間在大肚區沙田路上，委託林男幫他把一批毒品送到台中市進化北路與永興街口，且答應林男可以拿走一包K他命及一包毒咖啡包為代價，也不告知「貨」要交給誰，只要求林開車過去，有人看到他的車自然會過來取貨。

同年8月30日林男依約到進化北路與永興街口，帶著8包K他命、4包毒咖啡及1支手機，林男已各取走一包，然後路邊停車在車上等候，不料卻等到警察來敲門，說他違規停車，林太過緊張，從駕駛座站起來，毒品掉在駕駛座上，員警眼尖看到，得其同意進行搜索，查獲上述毒品及手機。

林男在偵查中自白協助運輸毒品，檢察官認為，此部分自首應減輕其刑，另想給他機會，要他供出上手，但林男沒有進一步明確交代藥頭「小偉」身分，沒有協助查獲上線，就沒有再減輕或免除其刑的原因，檢方依運輸三級毒品罪將他起訴，至於林男尿液中被驗出吸食安毒及K毒，另依程序處理。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 毒咖啡包。（示意圖）（記者楊政郡攝）

    毒咖啡包。（示意圖）（記者楊政郡攝）

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