「吸毒沒人能幫你！」 毒蟲稱向民代討救兵反被酸
2017-03-03 10:38
〔記者吳仁捷／新北報導〕沈姓與吳姓毒蟲今天凌晨違停，警員上前盤查時，2嫌拿不出證件，又拒絕下車，警方將2嫌強拖下車，在車內拆封的頭枕皮套內，發現6小包毒品，沈姓嫌犯在警方搜車時，自稱打電話議員，但對方在電話中告知「吸毒沒人能幫你」，隨即掛掉電話，警方也訓斥毒蟲「自己吸毒還牽拖民代」，2毒蟲都被帶回法辦。
海山警分局新海派出所警方今天凌晨0時許，巡邏途經新海路，發現沈、陳2人搭乘的汽車深夜違規停車，2人疑在等人，員警一上前，2嫌都從座椅上蹬了起來，拿了半天沒找到證件，警方要2人下車，2人也不配合，員警因而強力拖出2人盤查搜車。
沈嫌因擔心車內毒品被搜出，打手機時不斷唸出，「我找議員來」，但打了好幾通都沒人接聽，最後終於有通電話打通了，他還稱對方「秘書」，但對方在電話中罵了聲，「吸毒誰能幫啊？」隨即掛掉電話，員警接著訓斥毒蟲，自己吸毒，不要牽拖民代，就算民代也是要警方依法處理；2名毒蟲直到上銬，態度都還很囂張。
2毒蟲被逮後，拒絕夜間偵訊，等待偵訊時，在偵訊室中睡得打呼，醒來後辯稱毒品都是自己吸食的，否認販毒。
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