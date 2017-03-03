酒駕男醉茫茫撞電桿 酒測值1.59還被查出吸安

2017-03-03 10:12

［記者謝武雄／桃園報導］34歲陳姓男子昨天中午在桃園市大園區聖德北路酒後駕車，由於不勝酒力撞上電桿，警方到場實施酒測，酒測值竟高達1.59毫克，讓在場的員警嚇了一跳，警方將陳姓男子帶回派出所後，又在他褲袋搜出一組安非他命吸食器，陳姓男子辯稱，吸食器不是他的，但其尿液檢驗卻呈現毒品陽性反應，全案依毒品、公共危險等罪嫌送辦。

警方調查，陳姓男子供稱，昨日中午在大園區大觀路朋友家中聚會，喝了一杯高粱酒後，便覺得不勝酒力要回家，途經聖德北路時睡意來襲，車子一路滑行撞到路旁電線桿，附近民眾聽到碰撞聲，紛紛報警。

巡邏員警到場發現陳姓男子在車內沒有反應，便通知消防人員前來協助將車門打開，車門一打開，員警就聞到濃濃酒味，陳姓男子醉得不省人事，睡了40分鐘後才回神，警方實施酒測，酒測值竟高達1.59毫克。

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