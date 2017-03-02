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違禁令登「黑山」 受困山友罹難

2017-03-02  13:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕桃園1支登山隊不顧禁令，24日自高市桃源區進涇橋入山，預計以6天時間攀爬「南一段」，卻傳出1名64歲的劉姓隊友疑因胃出血待援，搜救人員今上午接觸到劉姓山友，但劉男已不幸過世，相關死因仍待檢警方進一步釐清。

高市消防局指出，上月28日獲報，來自桃園的這支登山隊，在高市桃源區與台東縣交界處三岔峰下營地，其中劉姓登山客疑出現胃出血，由2名團隊陪同等待救援，其餘11人則繼續往石山林道離開。

由於「南一段」自88風災過後，山區多處崩塌危險，被公告禁止入山，高市消防局連續2天通報空勤總隊，出動直升機上山進行空中搜救，但因山區雲幕籠罩山頭，前兩天無法展開搜救任務，僅能靠地面部隊徒步前往，希望能早日接觸到罹病的劉姓山友。

今日上午，直昇機順利出動並成功接觸待救劉男，但救難人員接觸到劉男時，劉男已無生命跡象，事故原因將由檢警方釐清。

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  • 爬黑山登山客受困於3200公尺高山區待援，今日上午直昇機順利出動，但救難人員接觸到劉男時，劉男已無生命跡象。圖為高市消防局6名搜救人員趕往救援。（資料照，記者蘇福男翻攝）

    爬黑山登山客受困於3200公尺高山區待援，今日上午直昇機順利出動，但救難人員接觸到劉男時，劉男已無生命跡象。圖為高市消防局6名搜救人員趕往救援。（資料照，記者蘇福男翻攝）

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