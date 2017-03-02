竹市消防副局長、秘書授階 林智堅盼秉持「菜鳥精神」

新竹市消防局今辦理「消防人員晉陞授階儀式」，由局長李世恭（中）為新任副局長洪士炫（左）及秘書葉日凱（右）授階。（記者王駿杰攝）

2017-03-02 11:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防局今辦理「消防人員晉陞授階儀式」，由局長李世恭為新任副局長洪士炫及秘書葉日凱授階，市長林智堅勉勵兩人須秉持「菜鳥精神」，莫忘初衷，成為守護市民的英雄。

林智堅今天恭賀洪士炫、葉日凱晉陞新職，他說，晉陞新職是扛起責任的開始，勉勵兩人要永保「菜鳥精神」，新職勢必要承受更多壓力與期待，也要面對更多責任與挑戰，希望兩人勇於接受考驗，隨時展現服務熱忱。

新任副局長洪士炫從事消防工作達30年，各項消防工作經驗豐富，對竹市轄區狀況，各項防救災工作十分熟悉，洪士炫說，民國92年一場大火造成兩名消防員嚴重灼傷，因此，他不斷向同仁灌輸消防教育訓練基地的重要性，最後催生教育訓練基地成立，希望提升消防員專業救災技能，才能全力救人，平安回家。

新任秘書葉日凱曾獲「內政部消防署全國消防楷模」，在竹市服務近27年，歷經內外勤職務歷練，讓他總是以「同理心」替民眾設想。

葉日凱說，他在98年主力推動竹市家戶訪視瓦斯安全宣導專案，歷經幾年努力，讓轄內冬季一氧化碳中毒災情獲得控制，今年更讓社區管委會加入宣導陣容，遇有低溫特報，就幫忙廣播提醒住戶注意通風，入冬以來，成效顯著，他說，「只要民眾平安度過每一天，就是他消防工作的原動力」。