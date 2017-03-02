快退休才襲胸強吻？ 前財政部高官涉性騷下屬起訴
2017-03-02 10:44
〔記者錢利忠／台北報導〕前財政部秘書處處長黃麗鯤，被財政部女職員指控，前年涉嫌在財政部裡，對她摸乳、強吻又舔耳，女職員隱忍到黃麗鯤退休後半年，才報警提告；黃麗鯤應訊時稱是快退休很捨不得，才對女職員做出親密舉動；台北地檢署勘查女職員提供的蒐證畫面後，今天依妨害性自主等罪將他起訴。
66歲黃麗鯤曾任財政部賦稅署主任秘書、財政部北區、南區國稅局副局長等要職；前年退休後轉任台灣金融資產服務有限公司總經理。
女職員指控，前年8月某日傍晚近6點，其他同事陸續下班，她因當日工作還沒完成，仍在處理公務，時任秘書處處長的黃麗鯤，竟趁她埋頭辦公時溜到她身後，出其不意彎身低頭，用雙手扳過她的臉，強吻她且伸舌舔耳。
當時女職員被黃麗鯤突如其來的異常舉止嚇了一大跳，抽身大喊：「黃處長，你在做什麼？」黃麗鯤這才暫時離開，未料，數分鐘後黃麗鯤竟又故技重施，再次走到她身後，不顧她揮舞雙手阻擋，硬是伸出鹹豬手對她襲胸。
女職員指控，因先前曾被黃麗鯤口頭性騷擾，平時對黃麗鯤一直存有戒心，為了自保，有準備蒐證器材藏在桌上擺設中，當天她察覺不妙，悄悄打開鏡頭，才將黃麗鯤強吻、襲胸的不堪行徑全都錄下來。
檢警先前約談黃麗鯤，他原否認犯案，直到檢警出示蒐證影片，他才改口指稱「跟她感情比較好，快退休了很捨不得，才會做出較為親密的動作」。
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