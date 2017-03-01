緊急救難打「119」無效？ 消防署：假的！

2017-03-01 17:12

〔記者陳薏云／新北報導〕「手機救命專線119、110已統一改為112，手機撥119是無效的」，許多民眾通訊軟體至今仍收到這個消息，消防署今澄清：「119並沒有廢除，若手機有訊號，撥打119報案最快，若沒訊號則可撥打112」，並強調119並未廢號。

消防署表示，「112」是全球行動電話都可撥打的緊急救難號碼，就算手機沒有SIM卡，只要手機還有電力，並且「在有任何一家電信業者訊號涵蓋的範圍內」，都可以撥打「112」。簡而言之，就是手機撥不通「110」、「119」時可撥打「112」。

但撥打「112」後，會先聽到語音：「若要報案請按〝0〞，我們將為您轉接〝110〞警察局，您若急需救助請按〝9〞，我們將為您轉接〝119〞消防局。」由於「112」是由語音導引進行轉接，會延長接通時間。因此若在收訊狀況良好時，優先撥打「110」或「119」，會由專人服務，爭取救難時效。