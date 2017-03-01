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拆屋出意外1死 怪手連人帶車摔下樓

劉姓工人駕著怪手在三樓拆除，疑因重心不穩連人帶車摔落。（記者陳恩惠翻攝）

2017-03-01  15:56

［記者陳恩惠／台北報導］台北市民權西路一處舊房舍，近來執行拆屋改建工程，今天上午拆除三樓的老屋舍時，突然轟的一聲，怪手連人帶車摔落一樓土堆瓦礫中，31歲劉姓工人一度被壓在怪手下，脫困送醫仍傷重不治；事發後檢警籲令停工，等候北市勞動檢查處前往調查，由於工地負責人就是劉姓工人的父親，劉父悲傷接受詢問，至於是否涉及業務過失致死罪責，仍待檢警進一步釐清。

台北市消防局119勤務中心，今天上午11時8分據報，位於北市民權西路，靠近台北橋頭附近，有人墜落急需救護，立刻派出2部救護車及高級救護員共5人前往，發現是處拆屋工地，滿身是血的工人半身被壓在怪手下，頭部撞擊石堆瓦礫重創送醫，急救後仍傷重不治。

警方調查發現，31歲的劉姓工人駕著怪手在三樓施工時，疑因怪手的重心不穩，意外從三樓邊摔落，當場連人帶車掉落一樓石堆上，現場已勒令暫停拆除工程，等候北市勞檢處進一步調查，目前已將事故現場及拆除機具拍照存證，事發原因及相關責任仍在釐清中。

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  • 北市民權西路這處民宅改建，今天上午持續拆屋工程，沒想到發生意外。（記者陳恩惠攝）

    北市民權西路這處民宅改建，今天上午持續拆屋工程，沒想到發生意外。（記者陳恩惠攝）

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