台泰兩地聯手詐中國人 半年獲利千萬跑車代步
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方與泰國聯手破獲一個跨國詐騙組織，在台灣與泰國各逮捕5人，泰國逮捕的5人中，4人是中國籍，台灣籍的張姓主嫌昨天（2月28日）押解回台灣，這個詐欺集團在台中市設置詐欺機房，再幫泰國的詐欺集團撥打電話到中國，主持台中機房的林姓主嫌，不到半年獲利上千萬元，買名車與跑車代步，過著奢華生活，台中地院依涉入詐欺罪裁定6人羈押，名車暫遭扣押，檢方未來將聲請沒收。
刑事警察局第二大隊偵查第一隊與中市警局六分局偵查隊調查，36歲的林姓主嫌，去年7月招攬成員，在台中市西屯區漢翔路，以每個月4萬元租金，設置一個名為「工作室」的詐欺機房，他先向國外承租電信話務及「VOS群呼群發系統平台」後，再轉承租給泰國的境外詐欺機房使用，並配合詐欺集團想要詐騙的地區，竄改來電顯示號碼，讓中國民眾以為是當地醫院與公安的來電。
調查顯示，在台的林嫌先撥打電話到中國，接通之後，再將電話轉到泰國，由泰國的詐騙機房接手，他們向受害民眾謊稱「被人假冒醫保中心，涉嫌重複申辦醫保卡詐領保險金」，被害人涉入「特大的刑案」，必須把存款轉到指定帳戶監管，否則將拘提入獄，待中國民眾把錢匯入指定帳戶後，立即提領一空。
警方先於去年底破獲台灣話務機房，並逮捕5人，再與泰國警方聯手，破獲位於泰國曼谷市的詐騙機房，逮捕台籍的張姓主嫌（38歲）與中國籍共犯4人，另於台中市機房查扣被害人資料、教戰守則、詐騙話務系統電腦、詐騙音檔、提款卡、存摺、奧迪跑車與BMW名車各一輛，另有K他命、毒咖啡包與現金63萬餘元等證物，初步估計獲利逾台幣上千萬元。
林姓主嫌全盤否認涉案，張姓主嫌在泰國已承認犯罪，昨天押解回台灣之後，台中地院依詐欺等罪嫌，裁定6人全數羈押。
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標題：台泰兩地聯手詐中國人 半年獲利千萬跑車代步
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