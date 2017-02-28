國人海外詐欺遭逮 警政署擬設「任務型警察聯絡官」

2017-02-28 23:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕近年台灣詐騙集團在全球各國被逮時有所聞，詐騙機房早已遍及全球五大洲，遠超過台灣警方目前所派駐聯絡官的國家，甚至連外交部都沒設立代表處的國家（例亞美尼亞、賽普勒斯等）都有詐騙集團，為此，警政署近來研議，未來將機動派出「任務型警察聯絡官」，盼能比中國早一步掌握詐騙足跡，及早破案。

刑事局曾利用大數據，分析國內具詐欺慣犯犯罪資料，掌握情資鎖定特定對象，結合原本有派駐聯絡官的國家（如菲律賓、泰國、印尼及馬來西亞等）及未派駐聯絡官的國家（如英國）執法機關共同偵辦，順利破獲5團跨境電信詐欺集團、查獲台嫌69人，部分台嫌已遣返回國接受司法審判。

其中經分析篩選出前往印尼的嫌犯有7人，提供印尼警方成功查獲11名台嫌詐欺犯，去年9月順利遣返回台，此為運用大數據分析偵辦跨境電信詐欺的成功案例。

刑事局說，沒有聯絡官的國家，就不會如此順利了，去年6月，刑事局接獲詐騙集團赴西班牙從事跨境電信詐欺情資，雖透過外交部洽西國警方，惟因我代表處未派駐警察聯絡官，與西國之間也無司法互助協議，致使相關情資未能順利互相傳達。

中國因在西國有派駐警務聯絡官及司法互助協議，因此於去年12月13日由西班牙警方與中方合作查獲跨境電信詐欺集團，其中逮捕2百餘名台灣人。

雖然事後刑事局派員前往西班牙拜會西國警察總署、司法部等單位，與西國正式建立聯絡窗口，同時也在國內鎖定該西班牙詐欺集團的在台主嫌，順利於今年1月底查獲林姓主嫌及幕後黃姓金主等共11人到案，查扣2千餘萬元，但西班牙仍決定將犯嫌遣送中國。

刑事局配合高檢署成立「跨境電信詐騙追贓平台」，平台會議中，因應西班牙案所遇到困境，提出「任務型警察聯絡官」構想，建立雙方合作窗口，已獲外交部同意支持協助，未來可即時派駐短期「任務型警察聯絡官」，聯絡官初期先瞭解該國的司法制度，建立執法機關直接溝通管道，分享我國查獲跨境電信詐騙集團案的偵辦經驗，針對合作查緝模式以及司法互助折衝協調。若當地國法令無法調查蒐證，則協請當地國以驅逐出境方式，達到瓦解該電信詐騙集團效果。