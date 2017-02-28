國內線最大宗 小港機場查獲旅客夾藏毒品闖關
2017-02-28 18:05
〔記者洪臣宏／高雄報導〕謝姓男子今天上午從高雄小港機場準備前往金門時，遭安檢人員查出他身上黏貼夾鏈袋，試圖夾帶約330公克安非他命闖關，他應訊時說，以為228連假旅客多，容易矇混過關。
45歲謝姓男子原訂搭乘遠東航空FE-091班次由高雄飛往金門，他通過金屬探測門時神情怪異且警報聲大作，安檢人員告知安檢時，他的閃躲動作更啟人疑竇，員警拍搜時發現渠臀部異常鼓起，遂將帶回辦公室進一步檢查。
安檢人員在其牛仔褲臀部內側發現以膠帶黏貼的4包夾鏈袋，左右腳鞋內也起出2包，檢視內裝不明結晶物，經以試劑檢測證實為安非他命，重達329.6公克，他外套口袋內則起出安毒吸食器。
從事電器工人的謝嫌應訊時表示，他以4萬3千元代價向友人購買該批毒品，原本想趁228連假旅客多，可以混水摸魚過關，沒想到會被逮。他向警方表示，安毒只供自己吸食，因為要到金門工作，所以才攜帶這麼多量。
航警局高雄分局指出，這是國內航線開航以來最大量旅客挾藏毒品案，對於謝嫌說法存疑，已依毒品罪嫌將他送辦。
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