打工族當心！送飲料出車禍算「業務」過失傷害
2017-02-27 21:34
〔記者王定傳／新北報導〕新北市蘇姓女學生背著就學貸款，又為減輕家中經濟壓力，到飲料店打工，103年間騎機車送飲料時，闖紅燈與曾姓女子發生擦撞，新北地院簡易判決認為她是以「載送飲料為業」，構成刑責較重的「業務」過失傷害判刑3月，得易科罰金9萬元，她上訴求情，合議庭認為原判決並無不妥，駁回定讞。
本案發生於103年7月21日上午11時45分，蘇女騎車載著飲料，行經樹林三俊街與三俊街65巷口時，闖過紅燈，與曾女發生擦撞，兩車倒地，飲料也翻倒，曾女脛骨閉鎖性骨折等傷害，蘇女雙側膝部有挫傷及擦傷。
雙方和解不成，檢方依業務過失傷害罪嫌起訴，蘇女堅稱，當時她是學生，在飲料店兼差打工，偶爾騎機車載飲料，不是從事駕駛業務之人，且曾女也有搶快闖紅燈的疏失。
一審簡易判決法官認為，案發時，蘇女外送飲料給客戶，騎機車是其完成主要業務所附隨的準備工作及輔助事務，與主要業務具有直接、密切關係，屬業務上行為無誤，且蘇女曾在偵查時說，號誌已轉為黃燈，到停止線時就變成紅燈，她擔心若緊急煞車，恐引起追撞事故，闖過紅燈，認定她有過失。
法官認為她否認犯行，未與被害者和解，考量無前科，判刑3月，得易科罰金9萬元；蘇女上訴稱，她沒有前科紀錄，就學期間有辦理就學貸款，為減輕家中經濟壓力才打工，未達成和解原因是曾女在車禍中也有搶快責任，加上和解金過高，請求從輕量刑。
新北地院合議庭認為無法證明曾女也有闖紅燈情形，原審認事、用法顯無違誤，量刑也堪稱妥適，駁回定讞。
據查，刑法284條第1項規定，因過失傷人者，可處6個月以下徒刑、拘役或500以下罰金，第2項規定，從事業務之人，因業務上過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金。
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