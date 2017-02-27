原民持獵槍打山豬 膛炸鋼珠卡左臂送醫

游翁所持工製獵槍，發生膛炸斷成兩截。（記者張勳騰翻攝）

2017-02-27 13:50

〔記者張勳騰、歐素美／綜合報導〕苗栗縣泰安鄉71歲游姓原住民，一早上山務農，突然發現山豬出沒，拿起隨身攜帶的土製獵槍欲獵豬，未料槍枝發生膛炸，兩顆鋼珠子彈射中左前臂，緊急送醫後，幸無大礙。警方說，游翁所持土製獵槍，為合法申請。

警方調查，游姓原住民今天一早到梅園村山上務農，由於山豬會肆虐農作物，老翁因而隨身攜帶合法申請的土製獵槍，約上午9點突然發現山豬出沒，緊急拿起獵槍欲射擊，沒想到獵槍發生膛炸，兩顆鋼珠子彈卡在左前臂，自己負傷返家，家屬緊急將他送往象鼻衛生室醫治。

象鼻衛生室人員簡單包紮後，通報象鼻消防分隊送往衛福部豐原醫院救治。游翁左前臂撕裂傷，意識清楚，幸無大礙。

大湖警分局梅園派出所據報趕往處理，發現土製獵槍斷成兩截，懷疑是槍管發生膛炸，造成槍機斷裂，案由警方處理中。