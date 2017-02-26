清泉崗染毒 空軍：3軍官呈偽陽性 排除吸毒

空軍官員下午指出，這3名校級軍官經複驗後，均程偽陽性，排除吸毒。（記者李忠憲攝）

2017-02-26 14:52

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍清泉崗基地發現毒品案，國防部執行全基地官兵的尿液篩檢，目前尿篩初檢呈陽性反應的官兵數為26名，據了解，其中包含有1名上校、2名少校，其中1名少校還是經國號戰機的飛行員。空軍官員下午指出，這3名校級軍官經複驗後，均程偽陽性，排除吸毒。

空軍表示，根據台中地檢署數據，查獲疑似毒品數量為51包，尿篩呈陽性反應的官兵數為26名，檢體軍送三軍總醫院複驗，複驗工作日約7日，如呈現陽性反應者依法偵辦。

據了解，在尿液初檢發現呈陽性反應的對象中，有3位是校級軍官，1名是上校，2名為少校，3人均表明是因健康因素而服用葯物，軍方將3人檢體再送三總複驗後，複驗結果都是偽陽性，排除3人吸毒的可能性。

空軍強調，目前全案由檢察官偵辦中，結果以檢調公布資料為準。

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