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北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
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北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店

台北市警方深夜動員近百警力，掃蕩W飯店及大型飲酒店等營業場所。（記者黃耀徵攝）

2017-02-26  00:47

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警信義分局今天凌晨，動員優勢警力，針對W飯店、大型飲酒店等營業場所，執行強力擴大臨檢，鐵腕掃蕩可能販賣、施用毒品的犯罪地點，宣示整飭治安立場及決心。

警方表示，今深夜特針對易生毒品危害或公安問題場所，動員近百名警力，執行場所臨檢，對於大型觀光飯店及夜店之容留人數等，基於行政協助立場，進行稽核，若有任何治安、毒品問題或公安疑慮場所，亦會一併函請相關主管機關依法辦理。

警方並強調，依據警察職權行使法第6條規定，針對易生危害或曾經發生危害場所實施臨檢，且臨檢過程中若發現任何違法行為，亦可依刑事訴訟法第131條規定逕行搜索。

警方呼籲，治安零死角，掃蕩毒品沒有假期，切莫以身試法。

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  • 大批警力進入W飯店，執行掃蕩臨檢任務。（記者黃耀徵攝）

    大批警力進入W飯店，執行掃蕩臨檢任務。（記者黃耀徵攝）

  • 大批警力先在信義分局前集結，準備執行強力擴大臨檢。（記者黃耀徵攝）

    大批警力先在信義分局前集結，準備執行強力擴大臨檢。（記者黃耀徵攝）

  • 台北市警方深夜動員近百警力，掃蕩W飯店及大型飲酒店等營業場所。（記者邱俊福攝）

    台北市警方深夜動員近百警力，掃蕩W飯店及大型飲酒店等營業場所。（記者邱俊福攝）

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