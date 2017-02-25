新店線列車突然冒煙 北捷緊急疏散乘客

2017-02-25 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運公司晚間指出，今晚近7點時新店線有列車突然冒煙，車上乘客被請下，改搭另一班車，目前則正常營運。

《中央社》報導，台電大樓站往新店方向的1輛列車在今晚間近7點時突然冒煙，據北捷指出，當時是第3節車廂疑似空調設備異常，冒出「無焦味」煙霧，當時已依SOP請約6百名乘客改搭下一班車，前後處理約3分鐘。