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下坡山路狂飆滑板 紅衣男挨批白目

有網友在合歡山公路目擊，竟有民眾（圖中身穿紅衣者）踩著滑板在充滿彎道的下坡山路狂飆，讓看到的網友都痛批簡直罔顧其他用路人的安全。（圖擷自爆料公社）

2017-02-25  19:29

〔即時新聞／綜合報導〕隨著228連假展開，不少民眾都會藉此機會與親友一起出遊，但有網友在合歡山公路目擊，竟有民眾踩著滑板在充滿彎道的下坡路段狂飆，讓看到的網友都痛批簡直罔顧其他用路人的安全。

該名網友是在今下午PO出相關畫面及影片，只見一名身穿紅衣的男子踩著滑板在山道的下坡路段一路狂飆。PO文網友指稱，在滑板男後方還有一輛白色車輛閃黃燈幫忙擋車，但另有網友指出，該台白色車輛也是被擋住的受害者，當時只是因下山霧大開雙黃燈，在該處還沒關燈，加上紅衣男子飆很快，才不太敢超車。

該文PO出後隨即引發許多網友議論，紛紛批評此舉非常自私、白目，質疑為何要選在假日人多的時候做這種危險舉動，也有不少人說要進行追查或檢舉。

《聯合報》報導，南投縣警局交通隊長鍾芳霖指出，雖因相關畫面離太遠，無法確認該位民眾用的是動力滑板或一般滑板，但均可開罰；若是動力滑板，可依道路交通管理處法條例，開罰1200元至3600元。若是一般滑板，如妨害他人通行或安全，也可依妨礙交通開罰。

相關影片請見：

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  • 該文PO出後隨即引發許多網友議論，紛紛批評此舉非常自私、白目，質疑為何要選在假日人多的時候做這種危險舉動。（圖擷自爆料公社）

    該文PO出後隨即引發許多網友議論，紛紛批評此舉非常自私、白目，質疑為何要選在假日人多的時候做這種危險舉動。（圖擷自爆料公社）

  • 有網友指出，跟在紅衣男後方的白色車輛也是被擋住的受害者，當時只是因下山霧大開雙黃燈，在該處還沒關燈。（圖擷自爆料公社）

    有網友指出，跟在紅衣男後方的白色車輛也是被擋住的受害者，當時只是因下山霧大開雙黃燈，在該處還沒關燈。（圖擷自爆料公社）

  • 有網友指出，跟在紅衣男後方的白色車輛也是被擋住的受害者，當時只是因下山霧大開雙黃燈，在該處還沒關燈。（圖擷自爆料公社）

    有網友指出，跟在紅衣男後方的白色車輛也是被擋住的受害者，當時只是因下山霧大開雙黃燈，在該處還沒關燈。（圖擷自爆料公社）

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