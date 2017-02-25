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未成年飲酒遭查獲 5少女嗆「這又沒什麼！」

2017-02-25  16:48

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽警方昨晚執行擴大臨檢時，在轄內一間KTV發現陳姓等4名未成年少女飲酒狂歡，陳女等人察覺警方上門，趕緊將啤酒空罐掃進垃圾桶內，仍被眼尖員警查覺，逐一查驗身分時，5人不停低聲嘀咕「喝點酒又沒什麼！」讓警方直搖頭。

警方將5人帶回，查出陳女現年才16歲，目前中輟的她昨晚約了另外4名少女，原本打算在KTV徹夜狂歡，但先一步遇上警方臨檢，在派出所內員警不斷規勸5人，未成年飲酒恐影響身心發展，貪圖玩樂恐勿入歧途，事後已全部交由家長帶回，並持續追查供應酒品的商家。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 警方查獲5名未成年少女飲酒（記者余衡翻攝）

    警方查獲5名未成年少女飲酒（記者余衡翻攝）

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