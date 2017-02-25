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男大生圖書館「露鳥」嚇女童 被逮辯稱短褲鬆脫

2017-02-25  15:10

〔記者劉慶侯／台北報導〕就讀新北市知名私立大學的廖姓男大生，二月初涉嫌在台北市王貫英圖書館兒童閱覽室內，對國小女童暴露下體猥褻，嚇得對方不敢作聲，立即返家。翌日廖男又企圖找尋作案對象「獻寶」，被埋伏的警方逮捕。

警訊中，23歲的廖男辯稱，他當時是因短褲鬆脫滑落，才不巧被女童看見，並非有意「露鳥」，不過警方根據被害人描述及調閱出的監視器畫面，仍依違反性騷擾防治法、妨害風化罪嫌函送法辦。

警方表示，受害的11歲女童，是月初和同學到位在北市汀州路的王貫英圖書館，二樓的兒童閱覽室內看書，其間，女同學有事先行離開，剩女童一人坐在面對閱覽架的座位上看書，順便等待母親來接。

當時四周無人，但女童隱約覺得有人好像在她前方徘徊，結果她抬頭一看，居然驚見一名年輕男子朝她不時暴露下體，還用書籍從旁遮掩。女童嚇到立刻收拾物品跑下樓與母親會合，要求馬上離開。

女童和母親返家後，由於臉色慘白，且行為反常，母親詢問得才知知女兒遇到「露鳥客」。立刻打電話告知圖書館發生情事，並向轄管中正二分局報案處理。

警方根據調閱圖書館監視器畫面，鎖定一名穿短褲的年輕男性，翌日到閱覽室採證時，發現對方竟又出現，四處張望疑似找目標下手，立刻將他帶回警局，經調查，是現就讀知名私立大學四年級的廖姓男大生涉案。

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  • 廖姓男大生涉嫌在圖書館內「露鳥」嚇女小學生。（記者劉慶侯翻攝）

    廖姓男大生涉嫌在圖書館內「露鳥」嚇女小學生。（記者劉慶侯翻攝）

  • 涉嫌的廖姓男大學生。（記者劉慶侯翻攝）

    涉嫌的廖姓男大學生。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 妨害風化 猥褻 露鳥 露鳥俠
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