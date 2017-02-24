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列車臨換進站月台 火大乘客竟要「引爆火車站」
2017-02-24 16:05
〔記者林嘉東／基隆報導〕簡姓男子在瑞芳火車站候車時，不滿列車臨時更換月台進站，竟去電許姓副站長恫嚇：「火車站會隨時引爆」，嚇得許趕緊以Line通報主管預防。基隆地檢署認定簡已涉犯恐嚇公眾罪，將他提起公訴。
起訴書指出，38歲簡姓男子去年12月某日上午10時許，在新北市瑞芳火車站搭火車，不滿列車突然由第二月台改到第三月台進站。
簡拿起手機查問105查號台，問到瑞芳火車站電話號碼後，去電火車站，接起電話的許姓副站長向簡解釋列車更改月台進站的原因。
簡聽了許解釋後，仍心有未甘，竟恐嚇許：「火車站會隨時引爆」。
許聽後馬上應變，通報鐵路警察、站長，並以Line通報長官與同仁應變；經鐵路警察局調閱監視器查出是簡所為，簡落網後坦承犯行。
檢察官認定，許恐嚇火車站會隨時引爆，雖未真的引爆火車站，但已造成火車站人員心生畏懼，構成刑度2年以下恐嚇公眾罪。
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