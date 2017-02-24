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知法犯法 前彰檢蔡曉崙嫖幼女還媒介遭起訴

2017-02-24  12:18

［記者楊政郡／台中報導］彰化地檢署檢察官蔡曉崙（羈押中）涉嫌與17歲少女性交易、又「吃好鬥相報」，在社群網站散佈該女子「重慶妹」的照片、三圍、對價及可約時間，等於媒介性交易，台中地檢署偵結依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

起訴書指出，蔡曉崙在104年3月間明知「重慶妹」（17歲），未滿18歲之人，在社群網站上網友介紹後進行性交易，支付3500元，從此兩人互有往來，也得知「重慶妹」（台灣籍）家境不好，蔡曉倫萌生想要幫「重慶妹」介紹生意，就以「小輪子」之暱稱，在「茶餘飯後」社群網站，張貼「重慶妹」之「照片、身高、胸圍、年齡、性交對價及可約時間」等等，媒介訊息，有興趣的男客透過蔡，再與「重慶妹」完成性交易，總計有5男透過此管道，完成與「重慶妹」性交易。

檢方指出，蔡曉崙觸犯「兒童及少年性交易防制條例」1次，及「兒童及少年性剝削防制條例」5次，前罪為1年以下之罪，後罪為1年以上7年以下，蔡為公務員犯此罪需加重二分之一。

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  • 彰化檢察官蔡曉崙曾巡迴校園教導學子法律常識，現在卻因嫖雛妓還媒介而遭到起訴。（記者張瑞楨翻攝自網路）

    彰化檢察官蔡曉崙曾巡迴校園教導學子法律常識，現在卻因嫖雛妓還媒介而遭到起訴。（記者張瑞楨翻攝自網路）

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