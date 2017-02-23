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搔咖噌！本田S2000盲彎硬超車 撞飛BMW重機

2017-02-23  19:14

〔記者陳薏云／新北報導〕本田S2000盲彎超車撞爆BMW重機！22日凌晨1時許，28歲蘇姓男子駕駛一台本田S2000行經北宜路16.2K時，行經盲彎時，為了超車竟跨越雙黃線，直接將對向BMW重機撞飛，畫面全被後方行車紀錄器拍下並PO上網，網友看了直呼：「這樣超車是不把人命看在眼裡」、「根本是搔咖噌！自以為帥」

警方調查，雙方皆無酒駕，疑似因為蘇男急著超車，跨越雙黃線，直接將對向的BMW重機撞飛，造成44歲宋姓重機騎士左腳骨折，身體多處擦挫傷，宋男的重機更因此斷成兩半，這下蘇男除了對人身造成傷害的罪責外，恐也必須付出高額的車輛修繕費用。

相關影片請見：

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  • 本田S2000過盲彎超車，撞上BMW重機。（記者陳薏云翻攝）

    本田S2000過盲彎超車，撞上BMW重機。（記者陳薏云翻攝）

  • 本田S2000過盲彎超車，撞上BMW重機。（記者陳薏云翻攝）

    本田S2000過盲彎超車，撞上BMW重機。（記者陳薏云翻攝）

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