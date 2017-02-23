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土豪哥抱怨戒治所「很無聊」肖想228前回家無望

2017-02-23  12:25

〔即時新聞／綜合報導〕震驚社會的W飯店命案昨偵結，台北地檢署依違反《藥事法》提供禁藥致人於死，將「土豪哥」朱家龍起訴求刑12年。而「土豪哥」早在上月就被裁定在新店戒治所獨居舍房接受觀察勒戒，據悉他昨被提訊時，向檢方抱怨戒治所獨居房「很無聊」，期盼能在228連假前重獲自由。檢方則表示尚未收到勒戒所報告，土豪哥想在228前返家的願望，可能要失望了。

綜合媒體報導，昨天北檢以調查毒品來源提訊土豪哥，他堅稱自己沒有買毒。而土豪哥靠著家屬給的零用錢，幾乎天天購買洋芋片、寶咖咖等零食或泡麵解饞，但似乎是跟以前大魚大肉的生活習慣有所落差，吃不慣戒治所的粗茶淡飯，不僅抱怨戒治所生活「很無聊」，更被發現身型明顯「瘦了一圈」。

據了解，土豪哥昨還不知已遭起訴12年重刑，心情還算穩定，曾向辦案人員表示戒治所很無聊，想在228連假前返家，惟須等醫師評估無繼續施用毒品傾向，才能裁准停止勒戒，而檢方則表示尚未收到勒戒所報告，想在228連假前返家的願望，土豪哥希望恐落空。

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  • W飯店命案關係人「土豪哥」抱怨戒治所獨居房「很無聊」，希望能在228連假前返家。（資料照，記者王藝菘攝）

    W飯店命案關係人「土豪哥」抱怨戒治所獨居房「很無聊」，希望能在228連假前返家。（資料照，記者王藝菘攝）

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