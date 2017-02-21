拍扁師傅發毒誓「有假話橫死街頭」 網友反酸...

2017-02-21 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕拍前總統陳水扁散步影像的麵包師傅黃士福，近期與乾姐王友蘭因財務問題鬧翻，黃也在臉書撂下狠話自清，「說假話出門橫死街頭！」對於這樣的毒誓，網友卻不領情。

黃士福在臉書上表示，王友蘭今天公開的所有帳單、進貨單、宅配單，都是他拿存款去代墊的錢，「我看得到拿得到嗎？你好意思拿出來給大家看？」他也氣得寫下毒誓，「我有一句假話我立即出門橫死街頭！你敢不敢！你敢不敢！你敢不敢！」

對於這樣的毒誓，網友看到後則酸說，「發誓只是看你拉不拉的下臉與放棄良知而已，不能證明什麼」、「羅勒法國麵包先學好吧」、「可以不要沒事動不動拿橫死街頭來發誓好嗎....」、「發誓有用，全家早就死了」。

黃士福日前表示，他賣麵包一毛錢都沒拿到，每天營業額最差僅300元，錢都進了「乾姊」國民黨中央委員王友蘭口袋；王女則否認，並前往高雄地檢署按鈴，怒告黃涉嫌誹謗、妨害名譽。