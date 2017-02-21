| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

屏縣警局長交接 縣長擁抱送別方仰寧

屏東縣警局長舉行卸任新任局長交接典禮，由縣長潘孟安及警政委員陳福榮監交。（記者葉永騫攝）

2017-02-21  13:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警察局長交接典禮今天上午舉行，縣長潘孟安不捨擁抱卸任局長方仰寧，肯定他的認真，給予滿滿的祝福，並期望新任局長江雅文能在屏東開創新局。

交接典禮於今天上午11點在縣警局大禮堂舉行，由縣長潘孟安主持，縣議會議長江維屏、縣議員鍾明輝、屏東市長林亞蒓等各界代表都前往參加。

潘孟安在致詞時表示，卸任局長方仰寧到任屏東縣時各界充滿了質疑，但在1年6個月任內，方仰寧創造出優良的成績，不管在重大犯罪的偵破、民生竊盜案件、交通治安等工作都獲得重大的改善，讓各界從質疑到現在的信任和肯定，得知要調任台北市警局主任祕書，大家都感到不捨但也給予滿滿的祝福，相信未來方仰寧在台北一定能夠大放異彩，並期許新任局長江雅文接任後能開創新局，致詞後完後潘孟安也破例擁抱方仰寧，表達心中的不捨。

方仰寧說，屏東鄉親相當熱情和善，治安很單純，因此任內著重在預防犯罪上，離情依依，他相當感謝屏東鄉親給他的包容，未來回到台北又得重新適應緊湊的生活步調。

新任警察局長江雅文現年64歲，警官41期，嘉義縣人，歷任高雄市楠梓、三民一、二分局長、內政部高雄港務警察總隊長等職務，資歷相當完整。

廣告
  • 新任警察局長江雅文宣誓上任。（記者葉永騫攝）

    新任警察局長江雅文宣誓上任。（記者葉永騫攝）

  • 屏東縣警局長方仰寧調任台北市主任祕書，縣長潘孟安在交接典禮時擁抱送別。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局長方仰寧調任台北市主任祕書，縣長潘孟安在交接典禮時擁抱送別。（記者葉永騫攝）

  • 方仰寧卸任屏東縣警察同仁例隊歡送。（記者葉永騫攝）

    方仰寧卸任屏東縣警察同仁例隊歡送。（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 屏東縣警察局 方仰寧 江雅文 潘孟安
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：屏縣警局長交接 縣長擁抱送別方仰寧


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.