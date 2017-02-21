屏縣警局長交接 縣長擁抱送別方仰寧
2017-02-21 13:18
屏東縣警局長舉行卸任新任局長交接典禮，由縣長潘孟安及警政委員陳福榮監交。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警察局長交接典禮今天上午舉行，縣長潘孟安不捨擁抱卸任局長方仰寧，肯定他的認真，給予滿滿的祝福，並期望新任局長江雅文能在屏東開創新局。
交接典禮於今天上午11點在縣警局大禮堂舉行，由縣長潘孟安主持，縣議會議長江維屏、縣議員鍾明輝、屏東市長林亞蒓等各界代表都前往參加。
潘孟安在致詞時表示，卸任局長方仰寧到任屏東縣時各界充滿了質疑，但在1年6個月任內，方仰寧創造出優良的成績，不管在重大犯罪的偵破、民生竊盜案件、交通治安等工作都獲得重大的改善，讓各界從質疑到現在的信任和肯定，得知要調任台北市警局主任祕書，大家都感到不捨但也給予滿滿的祝福，相信未來方仰寧在台北一定能夠大放異彩，並期許新任局長江雅文接任後能開創新局，致詞後完後潘孟安也破例擁抱方仰寧，表達心中的不捨。
方仰寧說，屏東鄉親相當熱情和善，治安很單純，因此任內著重在預防犯罪上，離情依依，他相當感謝屏東鄉親給他的包容，未來回到台北又得重新適應緊湊的生活步調。
新任警察局長江雅文現年64歲，警官41期，嘉義縣人，歷任高雄市楠梓、三民一、二分局長、內政部高雄港務警察總隊長等職務，資歷相當完整。
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