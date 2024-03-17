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無照少年飆車遇警攔查企圖衝撞遭擋自摔 門牙斷裂嘴唇傷

基隆警方昨日凌晨在百福車站附近設置臨檢點，共查獲23起違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

基隆警方昨日凌晨在百福車站附近設置臨檢點，共查獲23起違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/17 10:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名張姓少年昨日無照騎乘改裝機車，行經百福車站前附近道路時，遇到警方設置的臨檢點，擔心被逮，竟未依規定減速，企圖逃逸。其中一名警員揮舞手中警棍示意張姓少年停下，卻遭無視，最終少年撞上警棍摔車，造成門牙斷裂、嘴唇受傷。警方依公共危險、妨害公務及違反少年事件處理法，將張姓少年移請少年法庭審理。

基隆市警察局第三分局副分局長許耀彬表示，分局接獲報案指出，位於明德二路百福車站周邊常有改裝車聚集，便於16日凌晨規劃專案取締勤務，在車站附近設置臨檢點，利用口袋戰術包圍違規車輛，共查獲改裝車及取締危險駕駛等違規共23件。

攔查過程中，有一名來自汐止的張姓少年，疑因無照騎乘機車且車輛有違法改裝，擔心被警攔下，竟無視警方指示，企圖衝破包圍網，並朝執法警員衝去。

警員為防護自身安全，使用警棍制止並側身閃避，少年則因撞上警棍失去平衡當場摔車，導致張姓少年門牙斷裂、嘴唇撕裂傷。

警方先將少年送往醫院救治後，再帶回偵訊，全案依涉犯公共危險、妨害公務及違反少年事件處理法偵辦，另依道路交通管理處罰條例第21條及60條逕行舉發。

基隆市警察局第三分局長童寶賢呼籲，聚眾飆車，嚴重擾亂社會治安，警方將嚴加取締，以維護社會治安及防止交通事故發生。

基隆警方昨日凌晨在百福車站附近設置臨檢點，共查獲23起違規車輛，其中一名張姓少年硬闖自摔，被警方送辦。（記者吳昇儒翻攝）

基隆警方昨日凌晨在百福車站附近設置臨檢點，共查獲23起違規車輛，其中一名張姓少年硬闖自摔，被警方送辦。（記者吳昇儒翻攝）

基隆警方昨日凌晨在百福車站附近設置臨檢點，共查獲23起違規車輛，其中一名張姓少年硬闖自摔，被警方送辦。（記者吳昇儒翻攝）

基隆警方昨日凌晨在百福車站附近設置臨檢點，共查獲23起違規車輛，其中一名張姓少年硬闖自摔，被警方送辦。（記者吳昇儒翻攝）

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