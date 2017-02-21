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「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了

半夜聽到隔壁傳來激烈的「炒飯」聲，你會做何感想？（情境照）

2017-02-21  07:29

〔即時新聞／綜合報導〕半夜聽到隔壁傳來激烈的「炒飯」聲，你會做何感想？有網友PO出影片，連續錄到隔壁鄰居激烈的炒飯聲，每次都不停的「啊～啊」很大聲，「上集」還錄到女方頻頻慘叫「葛葛饒命」，讓不少網友笑翻。

網友po文到臉書「爆怨公社」，還附上一段影片，畫面中是一棟大樓的走廊，打開音量後，不時傳來「啊～啊」的激烈叫聲，原PO表示，這是「凌晨四點多響徹大樓的慘叫聲」，還附上「上集」網址，「上集」影片中，女方則是不斷慘叫「葛葛饒命」，原PO說，當時是晚餐時間，卻聽到隔壁鄰居正在...，令他都快吐了。

PO文吸引眾多網友按讚和留言，紛紛表示「太誇張了」「女生很會唉」「腳底按摩？」「有叫救護車嗎？」「她快死了，快報警！」

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  • 網友連續錄到隔壁鄰居激烈的炒飯聲，響徹全大樓。（圖擷取自「爆怨公社」影片）

    網友連續錄到隔壁鄰居激烈的炒飯聲，響徹全大樓。（圖擷取自「爆怨公社」影片）

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