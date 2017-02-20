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台東南迴台9線 百萬賓士車自撞駕駛亡

百萬賓士自撞如廢鐵，蘇姓駕駛送醫傷重不治。（記者陳賢義翻攝）

2017-02-20  23:17

〔記者陳賢義／台東報導〕台東南迴台9線今晚8晚多發生1起百萬賓士車自撞意外，儘管安全氣囊即時彈出守護，52歲蘇姓男子仍當場喪失生命，救護人員接駁送醫回天乏術，警方正調查釐清肇事原因。

這起車禍意外發生在今晚8時11分許，蘇男駕駛1輛賓士轎車，由太麻里鄉沿南迴台9線開往知本方向，行經荒野段突然失控自撞分隔島，巨大撞擊力就連電桿也被撞歪，車頭幾乎爛成廢鐵，左側輪胎也不翼而飛，油箱破裂漏油滿地，車道上完全不見煞車痕跡，鄰近住戶及加油站員工聽聞巨響察看，立馬報案求援。

台東縣消防局勤指中心據報，旋即動員馳援，抵達現場發現一片狼籍，碎裂車材散落一地，肇事賓士車宛如一團廢鐵橫陳路中，探視駕駛已無生命跡象，立刻救出送醫，救護車及高級救護隊隊員接駁，電擊加上CPR急救，送醫仍宣告不治。

據了解，蘇男在去尼伯特等颱風接連來襲時，曾兩度涉險到卑南溪撿拾漂流木，並因洪水湍急受困，前年3月份台北市北投漂流木事件，引發質疑警方縱放山老鼠事件，木頭也是蘇男提供，自撞身亡議論紛紛。

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  • 肇事賓士車安全氣襄彈出守護，蘇姓駕駛仍傷重不治。（記者陳賢義翻攝）

    肇事賓士車安全氣襄彈出守護，蘇姓駕駛仍傷重不治。（記者陳賢義翻攝）

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